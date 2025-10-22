Армения міндетті әскери қызмет мерзімін қысқартпақ
АСТАНА. KAZINFORM – Армения Қорғаныс министрлігі келісімшарт бойынша қызмет ететін жауынгерлер санын арттырып, міндетті әскери қызмет мерзімін қысқартуды ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Армения Республикасының қорғаныс министрі Сурен Папикянның айтуынша, үкімет бағдарламасы аясында билік бес жыл ішінде келісімшартшылар санын көбейту арқылы міндетті қызмет мерзімін қысқартуға міндеттелген.
— Екінші құжат – армияны трансформациялау тұжырымдамасы, онда да осындай міндеттемелер бар. Бұл жоспарлаудың ұзақ мерзімді екенін көрсетеді деп ойлаймын, — деді министр.
Министр екі жарым жыл бұрын Армения парламенті міндетті әскери қызметтен кейін Қорғаныс министрлігімен келісімшарт жасасуға мүмкіндік беретін заң қабылдағанын еске салды.
— Қазіргі уақытта «Отан қорғаушысы» бағдарламасы бойынша көптеген сарбаз өз тағдырын армиямен ұзақ мерзімге байланыстырады. Бұл сан бірнеше мың адамға жетті. Сондықтан армияны қысқартамыз деп айту қисынсыз, — деді Папикян.
