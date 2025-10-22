KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:58, 22 Қазан 2025

    Армения міндетті әскери қызмет мерзімін қысқартпақ

    АСТАНА. KAZINFORM – Армения Қорғаныс министрлігі келісімшарт бойынша қызмет ететін жауынгерлер санын арттырып, міндетті әскери қызмет мерзімін қысқартуды ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.

    армия военные Армения
    Фото: verelq.am

    Армения Республикасының қорғаныс министрі Сурен Папикянның айтуынша, үкімет бағдарламасы аясында билік бес жыл ішінде келісімшартшылар санын көбейту арқылы міндетті қызмет мерзімін қысқартуға міндеттелген.

    — Екінші құжат – армияны трансформациялау тұжырымдамасы, онда да осындай міндеттемелер бар. Бұл жоспарлаудың ұзақ мерзімді екенін көрсетеді деп ойлаймын, — деді министр.

    Министр екі жарым жыл бұрын Армения парламенті міндетті әскери қызметтен кейін Қорғаныс министрлігімен келісімшарт жасасуға мүмкіндік беретін заң қабылдағанын еске салды.

    — Қазіргі уақытта «Отан қорғаушысы» бағдарламасы бойынша көптеген сарбаз өз тағдырын армиямен ұзақ мерзімге байланыстырады. Бұл сан бірнеше мың адамға жетті. Сондықтан армияны қысқартамыз деп айту қисынсыз, — деді Папикян.

    Бұған дейін Арменияда мэрдің қамауға алынуы тәртіпсіздіктерге ұласқанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Армения Әскер Әлем жаңалықтары
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
