Армения Премьер-министрі: Қазақстан – біз үшін өте маңызды ел
АСТАНА. KAZINFORM –Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздерден кейінгі брифингте армян тарапы ынтымақтастықтың барлық бағытын кеңейтуге дайын екенін растады.
– Қазақстан – біз үшін өте маңызды ел. Өйткені сын сәтінде Армения мен Әзербайжанның сыртқы істер министрлері Алматыда кездесті. Бұл біз үшін өте маңызды болатын. Армения мен Әзербайжандағы бейбітшіліктің Алматы декларациясына негізделетіні баршаға мәлім. Оның саяси және символдық мәні зор. Осы ресми сапарымның нәтижесінде Армения мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілгеніне қуаныштымын. Бұл өңірдегі ықпалдастықтың жаңа дәрежеге жеткенін көрсетеді, – деді Армения Премьер-министрі.
Айта кетейік, брифинг барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан-Армения іскерлік кеңесі екі жаққа да тиімді жобаларды жүзеге асыруға тиістігін, жоғары сапалы астық өнімдерін және басқа да тауарларды тұрақты түрде жеткізуге дайын екендігімізді баса айтты.
Сондай-ақҚасым-Жомарт Тоқаев пен Никол Пашинян келіссөз қорытындысы бойынша Бірлескен мәлімдеме қабылдады.