    07:30, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Арменияда TRIPP жобасы қашан басталатыны белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Армениядағы TRIPP теміржол бағытының құрылысы 2026 жылдың екінші жартысында басталады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы парламент отырысында Армения премьер-министрі Никол Пашинян мәлім етті, деп хабарлайды агенттіктің меншікті тілшісі

    Фото: Armenpress

    — Біз осы жылдың соңына дейін барлық егжей-тегжейлерді қағазға түсіруіміз қажет. Жоспар бойынша 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында келісімге келіп, құрылыс екінші жартыжылдықта басталуы керек, — деді премьер-министр.

    Пашинянның айтуынша, теміржол кеңес дәуіріндегі бағыт бойынша өтеді. Себебі басқа учаскеде құрылыс жүргізу мүмкін емес.

    — Газ құбыры мен электр желілері солтүстікке қарай жалғасады, — деп қосты премьер-министр.

    Премьер-министр бұл процесс Вашингтон декларациясында бекітілген аумақтық тұтастық, егемендік, юрисдикция, өзара құқық және шекаралардың мызғымас қағидаттары негізінде жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.

    Бұған дейін Армения АҚШ-тың TRIPP теміржол құрылысына қатысуын қарастырып жатқандығы туралы жаздық

