Армениядағы парламент сайлауына сайлаушылардың 58,97 пайызы қатысты
АСТАНА. KAZINFORM – Арменияда өткен парламент сайлауында дауыс беру құқығына ие 2 млн 503 мың 976 азаматтың 1 млн 476 мың 597-сі дауыс беріп, сайлаушылардың қатысу көрсеткіші 58,97 пайызды құрады, деп хабарлайды Armenpress.
Бұл туралы Армения Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Ваагн Овакимян мәлімдеді.
Ереван қаласында дауыс беру құқығына ие 849 мың 488 азаматтың 496 мың 643-і сайлауға қатысқан. Бұл – 58,46 пайыз.
Өңірлер бойынша сайлаушылар белсенділігі мынадай болды:
– Арагацотн облысы – 61,70 пайыз;
– Арарат облысы – 59,87 пайыз;
– Армавир облысы – 55,80 пайыз;
– Гегаркуник облысы – 54,60 пайыз;
– Лори облысы – 58,59 пайыз;
– Котайк облысы – 61,66 пайыз;
– Ширак облысы – 55,46 пайыз;
– Сюник облысы – 66,67 пайыз;
– Вайоц Дзор облысы – 65,63 пайыз;
– Тавуш облысы – 63,40 пайыз.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, ең жоғары белсенділік Сюник облысында тіркелсе, ең төмен көрсеткіш Гегаркуник облысында байқалған.
Айта кетейік, бұған дейін Арменияда парламент сайлауы өтіп жатқаны хабарланған болатын.