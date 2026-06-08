Армениядағы сайлау: Пашинян өз партиясының жеңіске жеткенін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Армения премьер-министрі Никол Пашинян өз партиясының елдегі парламент сайлауында жеңіске жеткенін мәлімдеді, деп хабарлайды ВВС.
Оның айтуынша, Азаматтық келісім партиясы үкіметті өз бетінше құрады.
Бюллетеньдерді санау жалғасып жатыр, алайда Армения Орталық сайлау комиссиясы жариялаған алғашқы дауыс беру қорытындылары бойынша Пашинян партиясы сенімді түрде көш бастап келеді.
Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де аяқталды. Ел бойынша барлық 2005 сайлау учаскесі жабылғаннан кейін дауыстарды санау басталды. Парламентке өту үшін партиялар 4 пайыздық межеден асуы керек болды. Ал партиялық блоктар мен альянстар үшін шек жоғарырақ белгіленді: үш партияға дейінгі бірлестіктер үшін – 8 пайыз, ал төрт және одан да көп партиядан тұратын альянстар үшін – 10 пайыз.
Күндіздің өзінде бұл парламент сайлауындағы сайлаушылар белсенділігі соңғы жылдардағы науқандарға қарағанда айтарлықтай жоғары екені белгілі болды. ОСК мәліметінше, жергілікті уақыт бойынша сағат 17:00-дегі жағдаймен сайлаушылардың 48,92 пайызы дауыс берген. Бұл көрсеткіш 2018 және 2021 жылдардағы сайлаумен салыстырғанда жоғары болды.
Ал сағат 20:00-дегі мәлімет бойынша сайлауға қатысу деңгейі 58,97 пайызды құрады. Мұндай жоғары белсенділік Арменияның бұл сайлауға үлкен шиеленіс пен белгісіздік жағдайында келгенін көрсетеді. Сайлау науқаны қоғамның терең жіктелуі жағдайында өтті, ал парламенттегі орындар үшін бірден 18 партия мен блок күресті.
Сайлау алдындағы сауалнамалар респонденттердің 40 пайызы ешбір саясаткерге сенбейтінін көрсеткен. Ал тағы 23 пайызы дауыс беру басталғанға дейін өз таңдауын анықтамаған.
Сайлаушылар Никол Пашинян үкіметінің Батыспен жақындасу бағыты мен бытыраңқы оппозиция ұсынған саяси баламалардың бірін таңдауы тиіс болды.
Оппозицияның ең көзге түскен күштерінің қатарында армян текті ресейлік миллиардер Самвел Карапетянмен байланысты ресейшіл «Күшті Армения» альянсы және қауіпсіздік пен Қарабақ мәселесінде қатаң ұстанымды жақтаған бұрынғы президент Роберт Кочарян жетекшілік ететін «Армения» блогы болды.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Таулы Қарабақтағы бақылаудың жоғалуынан кейін көпшілік Пашинянның саяси мансабы іс жүзінде аяқталды деп санаған еді. Алайда бұл сайлау оның қарсыластарына сайлаушылардың сенімі одан да төмен екенін көрсетті.
Еске сала кетсек, бұған дейін Армениядағы парламент сайлауына сайлаушылардың 58,97 пайызы қатысқанын жаздық.