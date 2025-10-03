KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:06, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Арменияның Капан қаласы ТМД жастарының 2026 жылғы астанасы деп танылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ТМД Мемлекет басшылары кеңесінің шешімімен Арменияның Сюник провинциясындағы Капан қаласы 2026 жылғы ТМД жастары астанасы болып жарияланды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.

    Армянский город Капан признан молодежной столицей СНГ в 2026 году
    Фото: verelq.am

    АР Білім, ғылым, мәдениет және спорт министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, Капан қаласында 2026 жылы «ТМД жастарының астанасы» бағдарламасының негізгі іс-шаралары өткізіледі. 

    Оларға мыналар кіреді:

    * бағдарламаның ашылу және жабылу салтанаты;

    * ТМД жастар форумы;

    * достастық елдерінің жастары үшін лагерьлер, тренингтер және дөңгелек үстелдер; 

    * Капанның жастар бағдарламасы аясындағы мүмкіндіктерін таныстыру;

    * ТМД Жастар мәселелері кеңесінің отырысы.

    Ведомствоның хабарлауынша, «ТМД жастар астанасы-2026» және «Арменияның жастар астанасы-2026» бағдарламаларын қаржыландыру мен кадрлық әлеует іс-шаралардың тиімділігін арттыру және Капанның жергілікті, республикалық және аймақтық деңгейде танымалдығын арттыру үшін біріктіріледі.

    Еске сала кетсек, Алматы 2026 жылы ТМД-ның спорт астанасы мәртебесіне ие болды.

    Бұған дейін еліміздің ТМД мемлекеттерімен жалпы тауар айналымы $37,3 млрд-ты құрағанын жазған болатынбыз. 

     

