Арменияның ОСК парламент сайлауының алдын ала қорытындыларын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Арменияның Орталық сайлау комиссиясы барлық 2005 сайлау учаскесінен алынған деректерді өңдеп, парламент сайлауының алдын ала қорытындыларын жариялады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Еревандағы меншікті тілшісі.
Жарияланған мәліметтерге сәйкес, Армения премьер-министрі Никол Пашинянның «Азаматтық келісім» партиясы дауыс берушілердің 49,81%-ын (727 160 дауыс) жинады. «Күшті Армения» партиясы дауыс берушілердің 23,29%-ын (340 062 дауыс) жинады.
«Армения» блогы дауыс берушілердің 9,94%-ын (145 097), ал «Гүлденген Армения» партиясы 4%-ын (58 368 дауыс) жинады. Осы саяси күштердің барлығы заңнамада бекітілген шектен өтіп, Ұлттық жиналыстың жаңа құрамына кірді.
Мандаттарды үлестіру кезінде Д'Ондт әдісі қолданылады, оған сәйкес өте алмаған партиялар мен блоктардың дауыстары сайлау табалдырығынан өте алған саяси күштер арасында орындарды бөлу кезінде жанама түрде есептеледі. Бұл сайлаушылардың ең көп қолдауын алған партиялардың өкілдігін арттырады.
Алдын ала бағалау бойынша, дауыс беру қорытындылары «Азаматтық келісім» партиясына парламенттік көпшілікті қамтамасыз етуге және ел үкіметін дербес құруға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Арменияда парламент сайлауы өтіп жатқаны хабарланған болатын. Оған сайлаушылардың 58,97 пайызы қатысты.