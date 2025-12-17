Арнаулы мемлекеттік қор қаражаты қандай жобаларға жұмсалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен 465 инфрақұрылымдық және әлеуметтік жоба іске асырылып жатыр. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Қаржы министрі Мәди Тәкиев айтты.
- Бүгінде Арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен жалпы құны 482,5 млрд теңге болатын 465 инфрақұрылымдық және әлеуметтік жоба іске асырылуда. Мұнда өңірлерді дамытуға ерекше басымдық беріліп отыр. Оның ішінде 205 млрд теңге 258 сумен жабдықтау жобасына; 151 млрд теңге 183 денсаулық сақтау жобасына; 66 млрд теңге маңызды спорт нысандарына бағытталды. Бұл қаражат ең алдымен сумен қамту, денсаулық сақтау және әлеуметтік инфрақұрылымда өңірлерде қарқынды әлеуметтік әсерді қамтамасыз етуде, - деді министр.
Оның айтуынша, сатып алу реформасы 824 млрд теңгені үнемдеуге және қайта бөлуге, сондай-ақ рәсімдерді 3–6 есе жеделдетуге мүмкіндік беріп, бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттырды. Сондай-ақ жасалған шарттардың көлемі де 2 есеге артты. Отандық өндірушілерден сатып алулар 1,5 есеге көбейді, шағымдар саны 25 пайызға қысқарды.
- Мемлекеттік аудит жүйесі бұзушылықтардың алдын алуын күшейтіп, 396 млрд теңге тиімсіз шығыстарға жол бермеді. Бюджетті онлайн-мониторингтеу алаяқтық схемалардың жолын кесіп, шамамен 1 млрд теңге қайтарылды, - деді ол.
Министр «Қаржы орталығы» акционерлік қоғамының қызметін трансформациялау барысына да тоқталды.
«Bilimge» білім беруді қаржыландыру бірыңғай порталы іске қосылды. Жеке меншік мектептерді аккредиттеу құжаттары мен өтінімнен бастап жеке меншік мектептерге, ақы төлеуге дейін бүкіл қаржыландыру процесі цифрландырылды. Процестерді автоматтандыру есебінен 765 жеке меншік мектеппен жедел шарттар жасалды, оның ішінде 38 млрд теңгеге 656 мектеп қаржыландырылды. Қаржыландыру мерзімдері 10-15 күнге дейін қысқарды, - деді Мәди Тәкиев.
Бұған дейін 11 айда мемлекеттік бюджет кірістері 21,9 трлн теңгеге жеткенін жазған едік.