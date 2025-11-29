Арнаулы салық режиміне енгендер ЖК тіркемей-ақ 4% төлем арқылы жұмыс істейді
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылы арнаулы салық режиміне кіретін өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың тізімі жарияланғанын жаздық. Енді шаштараздан бастап таксиске дейінгі мыңдаған адам айыппұлсыз, касса мен есеп-қисапсыз, тек 4% бірыңғай әлеуметтік төлем аудару арқылы заңды түрде жұмыс істей алады.
Арнайы салық режимі қалай жұмыс істейді?
Бір сөзбен айтқанда, арнаулы салық режимі – бюрократиясыз жұмыс істеудің ең жеңіл жолы. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 7 түрлі арнаулы салық режимі қысқартылып, 3 әмбебап режим ғана қалады. Солардың бірі – «Өзін өзі жұмыспен қамтушыларға арналған арнаулы салық режимі».
Бұл режимге өз еңбегін жалдамалы қызметкерлерді пайдаланбай ұсынатын, жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға санатына жатпайтын өзін-өзі жұмыспен қамтушылар кіреді. Олардың өзі Үкімет бекіткен арнайы тізбедегі 40 түрлі қызметтің кез келгенімен айналысу керек.
Төлем мөлшері мен шегі
Ай сайынғы табыс шегі: 300 айлық есептіккөрсеткіш мөлшерінде (шамамен 1,25 млн теңге).
Жылдық табыс шегі: 15 млн теңге.
Салық салынбайды, бірақ табысының 4%-ы әлеуметтік төлемдер (зейнетақы, МӘМС, әлеуметтік аударымдар) ретінде ұсталады.
Ең бастысы, қосымша декларация, касса аппараты, бухгалтерлік есеп жүргізудің қажеті жоқ. Бәрі мобильді қосымша арқылы автоматты есептеледі.
Қай қызмет түрлері қолдана алады?
Шаштараз, тырнақ шеберлері, тігіншілер, фотографтар, жөндеушілер, қолөнершілер, курьерлер, такси жүргізушілер және жеке клиентке қызмет көрсететін өзге мамандар. Басқаша айтқанда, бұрын «жасырын» істейтін фрилансерлер енді заңды түрде жұмыс істей алады.
Толық тізбе мынандай:
- Мал шаруашылығын дамытатын қызмет
- Музыкалық аспаптар өндірісі
- Әрлеу (қабырғаны сылау) жұмыстары
- Ағаш және жиһаз жасау жұмыстары
- Еден төсеу және қабырғаларды қаптау
- Бояу және шыны жұмыстары
- Желілік маркетинг арқылы жүргізілетін бөлшек сауда
- Такси қызметі
- Пошта және курьерлік қызметтер
- Дайын тамақ жеткізу қызметі
- Жеке немесе жалға алынған тұрғын үйді жалға беру (субаренда) және басқару
- Фотография саласындағы қызмет
- Ауызша және жазбаша аударма қызметі
- Ветеринарлық қызмет
- Басқа тұрмыстық тауарларды жалға беру және лизинг
- Тұрғын үйді тазалау
- Басқа қосымша коммерциялық қызметтер, басқа топтарға кірмейтін
- Спорт және демалыс саласындағы білім беру
- Мәдениет саласындағы білім беру
- Басқа білім беру қызметтері, басқа топтарға кірмейтін
- Көркем және әдеби шығармашылық
- Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар жөндеу
- Байланыс жабдықтарын жөндеу
- Электрлі тұрмыстық техника жөндеу
- Үй және бақша жабдықтарын жөндеу
- Аяқ киім жөндеу
- Табиғи және жасанды былғарыдан жасалған галантерея бұйымдарын жөндеу
- Жиһаз және интерьер заттарын жөндеу
- Сағат жөндеу
- Зергерлік бұйым жөндеу
- Трикотаж және тоқылған бұйымдарды жөндеу
- Тігін бұйымдарын, бас киімдер мен текстиль галантерея бұйымдарын жөндеу
- Түкті және былғары бұйымдарды, бас киімдерді жөндеу
- Музыкалық аспаптарды жөндеу
- Кілем және кілем бұйымдарын жөндеу
- Велосипед жөндеу
- Басқа тұрмыстық тауарларды, жеке тұтыну бұйымдарын жөндеу, басқа топтарға кірмейтін
- Шаштараз және сұлулық салоны қызметі
- Үй шаруашылықтарының үй қызметкерлерін жалдау қызметі
- Үй шаруашылықтарының өзі тұтыну үшін тауар өндіруі
Қалай тіркелу керек?
- eGov Mobile немесе e-Salyq Azamat қосымшасына кіресіз
- «Өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркелу» қызметін таңдайсыз
- Жоғарыдағы кестеден қызмет түрін (ЭҚЖЖ) таңдайсыз
- Осымен тіркелу аяқталады
- Ешқандай құжат керек емес, тек ЭЦҚ немесе SMS-код жеткілікті.
- Ай сайын табыстың 4%-ын төлеу.
Мысалы, сіз тырнақ шеберісіз дейік. Үйде клиент қабылдап, айына 200-300 мың табасыз. Осы табысыңыздан 4% әлеуметтік төлем аударып, заңды жұмыс істей аласыз. Такси жүргізушілері де жеке тұлға ретінде жаңа тізім бойынша тіркеліп, айыппұлсыз жұмыс істей алады.
Бір клиенттен артық табыс тапса не болады?
Ештеңе болмайды. Шектеу жылдық табысқа қатысты.
Клиент түбіртек сұраса не істеу керек?
Бұл режимдегілер чек беруге міндетті емес.
Зейнетақы жинала ма?
Иә, өйткені табыстың 4%-ын әлеуметтік төлем ретінде аударасыз.