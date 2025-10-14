Арнайы мемлекеттік қорға қайтарылған қаражат есебінен 443 жоба қаржыландырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Арнайы мемлекеттік қорға қайтарылған қаражат есебінен 443 жоба қаржыландырылды. Бұл туралы Үкімет отырысында Қаржы министрі Мәди Тәкиев айтты.
- Мемлекеттік бюджет шығыстары – 94, республикалық бюджет шығыстары – 93, жергілікті бюджет шығыстары 97 пайыз атқарылды. Республикалық бюджеттің негізгі шығыстары: әлеуметтік салаға – 6,5 трлн теңге, өңірлерді қолдауға – 5,6 трлн теңге, нақты секторға 1,2 трлн теңге бағытталды. Айта кету керек, бүгінгі күні өңірлерді қолдауға бағытталған қаржат көлемі 74 пайыз болды. Бұл еліміздің теңгерімді әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етеді, - деді ол.
Министрдің айтуынша, жергілікті бюджеттер жалпы 9 трлн теңгеге әлеуметтік сала мен негізгі қызметтерге басымдық бере отырып қаржыландырылды.
- Әлеуметтік-экономикалық жобаларды қаржыландыруда Арнайы мемлекеттік қорға қайтарылған қаражат айтарлықтай қолдау болды. Мәселен, жалпы сомасы 392 млрд теңгеге 443 жоба қаржыландырылды. Бұл жобалардың ішінде сумен жабдықтауға байланысты 248 жобаға 193 млрд теңге, оның ішінде ауылдық елді мекендердегі 196 жобаға 141 млрд теңге бөлінді, - деді Мәди Тәкиев.
Министрдің дерегінше, денсаулық сақтау саласында 129 млрд теңге сомасына 177 жоба, оның ішінде 33,6 млрд теңгеге Өскемен қаласында гематологиялық орталық салу, және 28,1 млрд теңгеге Риддер қаласында көпбейінді аурухана салу жобалары да бар. Сондай-ақ, спорт саласында 4 жоба 33,1 млрд теңге сомасына қаржыландырылды.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынып жатыр.