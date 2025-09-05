Арнайы операция барысында 13 тоннадан астам кокаин тәркіленді
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі контрабандасының халықаралық арнасын жою бойынша көп сатылы операцияны жүзеге асырды.
— Уақтылы қабылданған шаралармен Алматы қаласында республика тарихындағы ең ірі бір реттік салмағы 13 тонна 183 килограмм кокаин есірткі затының партиясы тәркіленді, — делінген ҰҚК хабарламасында.
Осы жүктің бағыты Қазақстан арқылы үшінші елдерге транзит жасауды көздеді.
Есірткі арнасын ұйымдастыруға қатысы бар деген күдікпен екі шетелдік азамат ұсталып, қамауға алынды.
Қылмыстық кодекстің 297-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
