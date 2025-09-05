KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:28, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Арнайы операция барысында 13 тоннадан астам кокаин тәркіленді

    АСТАНА. KAZINFORM –  Ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі контрабандасының халықаралық арнасын жою бойынша көп сатылы операцияны жүзеге асырды. 

    Арнайы операция барысында 13 тоннадан астам кокаин тәркіленді
    Фото: ҚР ҰҚК

    — Уақтылы қабылданған шаралармен Алматы қаласында республика тарихындағы ең ірі бір реттік салмағы 13 тонна 183 килограмм кокаин есірткі затының партиясы тәркіленді, — делінген ҰҚК хабарламасында.

    Осы жүктің бағыты Қазақстан арқылы үшінші елдерге транзит жасауды көздеді.

    Есірткі арнасын ұйымдастыруға қатысы бар деген күдікпен екі шетелдік азамат ұсталып, қамауға алынды.

    Қылмыстық кодекстің 297-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. 

    Айта кетелік ІІМ есірткі сататын чаттар мен сайттардың анонимді оқырмандарын қалай тексеретіні туралы жазған едік

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қылмыс ҚР ҰҚК
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар