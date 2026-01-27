«Арсеналдың» бас бапкері «Қайратты» тәжірибелі қарсылас деп бағалады
АСТАНА.KAZINFORM - Англияның «Арсенал» (Лондон) командасының бас бапкері Микель Артета UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңі сегізінші турындағы қазақстандық «Қайрат» (Алматы) кездесуі алдында журналистер сауалына жауап берді.
Микель Артета баспасөз мәслихатында «Қайратқа» қатысты жан-жақты зерттеу жүргізгеніне, қарсыластың мықты және әлсіз тұсына тоқталып, лондондық клубты алдағы кездесуде қиын сынақ күтіп тұрғанына тоқталды.
— Бұл — Чемпиондар лигасы, сондықтан мұнда әрбір қарсылас маңызды болады. Барлығы жеңіске жетуге күш салады. Сондай-ақ, «Қайраттың» ішкі чемпионаттағы жағдайына байланысты ерекше жағдайлар бар. Мен олардың «Реал Мадрид» және «Интермен» өткен екі кездесуін қарап шықтым. Олар аталған командаларға өте үлкен проблема туғызды. Сол себепті біз ертеңгі кездесуде олардан сондай қарсылықты күтеміз. Біз ең жоғары деңгейде болуымыз керек. Өйткені біз бұл матчта тағы да жеңіске жеткіміз келеді және біз бұл үшін күресетін боламыз, — деді Артета Kazinform агенттігінің сұрағына жауап бере отырып.
Бапкердің айтуынша, команда қатысатын барлық турнирдегі өздерінің мықты позициясын түсінеді және барлық күш-жігерін жеңіс үшін күресуге бағыттап, маусымның шешуші кезеңін өткізуге ниет танытып отыр.
— Біз бірден төрт турнирде тамаша позицияда болу құқығына ие болдық. Алдағы төрт айда біз үлкен құлшыныс, ерекше батылдық және жеңіске деген жігер арқылы сеніммен ойнаймыз. Біздің негізгі көзқарасымыз осыған саяды. Барлық энергияны соған бағыттаймыз, — деді лондондық клубтың бас бапкері.
Баспасөз мәслихатында Артета команданың тығыз күнтізбесіне қатысты тақырыпты қозғады.
«Арсенал» соңғы төрт матчты төрт түрлі турнирде өткізді, бұл — команда үшін үлкен сынақ.
Дүйсенбіде бапкерлер құрамы және ойыншылар бірге әрбір жағдайға қатысты егжей-тегжейлі талдау жүргізді.
Кездесу 28 қаңтардан 29-на қараған түні сағат 1:00–де Англия астанасы Лондон қаласындағы «Эмирейтс» стадионында басталып, «Qazaqstan» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Бұл міндетті швейцариялық келген Урс Шнидер бастаған төрешілер бригадасы атқаратын болады. Оған отандастары Марко Цюрхер мен Беньямин Цюрхер көмектеседі.
Төртінші төреші де сол елдің өкілі Свен Вольфенсбергер.
Осыған дейін негізгі кезеңде «Қайрат» Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2, Грекияның «Олимпиакосына» 0:1, Данияның «Копенгагеніне» 2:3, Бельгияның «Брюггесііне» 1:4 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті.
Ағылшындық команда жарыс барысында Испанияның «Атлетик Бильбао» (2:0), Грекияның «Олимпиакос» (2:0), Испанияның «Атлетико Мадрид» (4:0), Чехияның «Славия» (3:0), Германияның «Бавария» (3:1), Бельгияның «Брюгге» (3:0), Италияның «Интер» (3:1) клубтарынан басым түсті.