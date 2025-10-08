Artline Kazakhstan командасы Испаниядағы автожарыста өнер көрсетеді
АСТАНА.KAZINFORM – Қазақстандық Artline Kazakhstan кәсіби автоспорт командасы Испанияда өтетін Lamborghini Super Trofeo Europe жарысының бесінші кезеңінде өнер көрсетеді.
Команда баспасөз қызметінің хабарлауынша, байрақты бәсеке 10–12 қазан күндері Испаниядағы Барселона-Каталунья автодромында өтеді. Отандастарымыз Шота Абхазава мен Егор Оруджев Pro Am санатында команда намысын қорғайды.
Айта кетерлігі, қазақстандық команда 20 шілде Италиядағы Misano автодромында GT2 European Series кезеңінде чемпион атанса, 31 тамыз күні Германиядағы Нюрбургринг трассасында өткен Lamborghini Super Trofeo Europe жарыс сериясының төртінші кезеңінде екі күміс жүлдені қанжығалады.
Lamborghini Super Trofeo – Lamborghini Squadra Corse ұйымдастырған халықаралық автожарыс сериясы. Автожарыс Еуропа, Азия және Солтүстік Америка құрлығында өтіп, шабандоздар 6 кезең 2 майдан (50 минут) жарысып, финалдық кезеңді өзара сарапқа салады.
Сонымен қатар бұл автожарыста Huracán Super Trofeo Evo модельдік көліктері қолданылады.
