KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Әртістік жүзуден әлем кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Испанияның Понтеведра қаласында әртістік жүзуден әлем кубогының төртінші кезеңі өтеді.

    а
    Фото: ҚР ҰОК

    Аталған жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысады. Ұлттық олимпиадалық комитет ұлттық құраманың тізімін жариялады:

    - Ясмина Исламова

    - Арина Пушкина

    - Даяна Джаманчалова

    - Мақпал Қалмұрза

    - Полина Мерзлякова

    - Наргиза Болатова

    - Ясмин Туякова

    - Виктор Друзин

    - Алдияр Рамазанов

    - Артур Майданов

    - Айғаным Саим

    - София Ищенко

    - Әйгерім Құрманғалиева

    - Ксения Макарова

    - Анна Павлецова

    - Валерия Столбунова

    - Анастасия Воронкова

    - Жаклин Якимова

    Халықаралық турнир 29-31 мамыр аралығында өтеді.

    Айта кетейік, Елизавета Матвеева жеңіл атлетикадан Кипрдегі халықаралық турнирде бақ сынайды.

    Испания Спорт Әлем кубогы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар