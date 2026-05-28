Әртістік жүзуден әлем кубогы кезеңі: Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Испанияның Понтеведра қаласында әртістік жүзуден әлем кубогының төртінші кезеңі өтеді.
Аталған жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысады. Ұлттық олимпиадалық комитет ұлттық құраманың тізімін жариялады:
- Ясмина Исламова
- Арина Пушкина
- Даяна Джаманчалова
- Мақпал Қалмұрза
- Полина Мерзлякова
- Наргиза Болатова
- Ясмин Туякова
- Виктор Друзин
- Алдияр Рамазанов
- Артур Майданов
- Айғаным Саим
- София Ищенко
- Әйгерім Құрманғалиева
- Ксения Макарова
- Анна Павлецова
- Валерия Столбунова
- Анастасия Воронкова
- Жаклин Якимова
Халықаралық турнир 29-31 мамыр аралығында өтеді.
Айта кетейік, Елизавета Матвеева жеңіл атлетикадан Кипрдегі халықаралық турнирде бақ сынайды.