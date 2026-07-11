Аружан Сағындықова Астанадағы жарыстың финалында ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 664-ракеткасы Аружан Сағындықова Астана ITF W15 турнирінің финалына шықты.
Жарыстың 6-ракеткасы болып тіркелген 21 жастағы Аружан жартылай финалда рейтингіде 1 006-сатыдағы таиландтық Камонван Йодпетчпен шеберлік байқасты.
Бірінші партияда қазақстандық теннисші 7:5 есебімен басым түсті.
Екіншісінде таиландтық спортшы дәл осындай есеппен есе қайырды — 7:5.
Үшінші, шешуші сетте А.Сағындықова жеңісті жұлып алды — 6:4.
Аружан Сағындықова финалда әлемнің 488-ракеткасы, ресейлік Екатерина Маклаковамен бас жүлдені сарапқа салады.
Жұптық сында қазақстандықтар Асылжан Арыстанбекова — Іңкәр Дүйсебай финалда ресейлік Мария Шолохова — оңтүстіккореялық Гаыль Чжанға есе жіберді — 4:6, 2:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Астана турнирінің финалына шыққанын жазған едік.