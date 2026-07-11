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    Аружан Сағындықова Астанадағы жарыстың финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 664-ракеткасы Аружан Сағындықова Астана ITF W15 турнирінің финалына шықты.

    Аружан Сағиндиқова
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 6-ракеткасы болып тіркелген 21 жастағы Аружан жартылай финалда рейтингіде 1 006-сатыдағы таиландтық Камонван Йодпетчпен шеберлік байқасты. 

    Бірінші партияда қазақстандық теннисші 7:5 есебімен басым түсті.

    Екіншісінде таиландтық спортшы дәл осындай есеппен есе қайырды — 7:5.

    Үшінші, шешуші сетте А.Сағындықова жеңісті жұлып алды — 6:4.

    Аружан Сағындықова финалда әлемнің 488-ракеткасы, ресейлік Екатерина Маклаковамен бас жүлдені сарапқа салады. 

    Жұптық сында қазақстандықтар Асылжан Арыстанбекова — Іңкәр Дүйсебай финалда ресейлік Мария Шолохова — оңтүстіккореялық Гаыль Чжанға есе жіберді — 4:6, 2:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Астана турнирінің финалына шыққанын жазған едік.

    Спорт Теннис Аружан Сағындықова Жарыс
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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