    19:26, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирдің ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 21 жастағы Аружан Сағындықова жұптық сында Ахмедабад (Үндістан) ITF W15 турнирінің ширек финалына жолдама алды.

    Аружан Сағиндиқова
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген А.Сағындықова ресейлік Мария Головинамен бірге бастапқы кездесуін үндістандықтар Кашиш Бхатия – Пуджа Ингалемен өткізді.

    Қазақстандық-ресейлік жұп корт иелерін тас-талқан етіп ұтты – 6:1, 6:1. 

    А.Сағындықова – М.Головина жартылай финалға шығу үшін таиландтықтар Лунда Кунхом – Танучапорн Йонгмодпен таласады.

    Қазақстандық теннисші жекелей сында осы дүйсенбіде жаңартылған әлемдік рейтингіде 846-дан бірден 794-орынға көтерілген еді. Дегенмен Аружан Ахмедабадта жекелей сында жолы сәтті болмай, алғашқы айналымда рейтингіде 834-сатыдағы жапониялық Хонока Кобаясиге есе жіберді – 6:7 (4:7), 4:6. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Қытайдағы турнирде Олимпиада чемпионын ұтқанын жазған едік. 

