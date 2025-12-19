KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:40, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Арзан шыршаға қызығып, ақшаңыздан айырылып қалмаңыз - ІІМ ескертеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа жыл қарсаңында алаяқтар белсенді түрде әрекет етеді. Әлеуметтік желілерде бағасы арзан шыршаларды сату туралы хабарламалар пайда болады.

    арзан шырша
    Фото: ІІМ

    ІІМ дерегінше, олар әдемі фотосуреттерді пайдаланып, алдын ала төлем жасауды талап етеді. Ақша аударылғаннан кейін «сатушылар» байланысты бірден үзеді.

    Полиция ескертеді:

    • Белгісіз немесе жаңадан ашылған парақшалардан тауар сатып алмаңыз;
    • Алдын ала төлем жасаудан, әсіресе жеке банктік карталарға ақша аударудан бас тартыңыз;
    • Пікірлерді, жарияланымдарды және аккаунттың тіркелген күнін мұқият тексеріңіз;
    • Нақты мекенжай мен байланыс нөмірінің бар-жоғын анықтаңыз;
    • Өте төмен баға немесе төлемді жедел жасауға шақыратын ұсыныстарға сақтықпен қараңыз;
    • Күмән пайда болса, сатып алудан бас тартқан жөн.

    Алаяқтар мерекелік әуре-сарсаң мен азаматтардың үнемдеуге деген ұмтылысын пайдаланады. Сондықтан ақшаны алаяқтардан сақтаудың ең тиімді жолы — мұқият болу.

    Айта кетейік, Мәжіліс қарауына телефон алаяқтарына тосқауыл қоюға арналған құжат келіп түсті.

    Тегтер:
    Шырша ҚР ІІМ Алаяқтық
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар