АШМ 2026 жылы «е-АӨК» цифрлық экожүйесін қалыптастыруды көздеп отыр
АСТАНА. KAZINFORM - Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы Үкіметтің қорытынды баспасөз конференциялары шеңберінде агроөнеркәсіптік кешенді цифрлық трансформациялау нәтижелері туралы айтты.
Оның cөзінше, 2025 жылдың қыркүйегінде 144 бизнес-процесті цифрландыруды көздейтін агроөнеркәсіп кешені цифрлық трансформациясының жаңартылған картасы бекітілді.
Бүгінгі таңда салада Gosagro.kz, ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру, «Бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесі» және E-Fish сияқты ақпараттық жүйелер белсенді жұмыс істейді.
Gosagro.kz жүйесі мемлекеттік қолдау шараларын қамтитын 200 мыңнан астам пайдаланушыны біріктіреді. Бір жыл ішінде жүйе арқылы 188 мыңнан астам өтінім берілді. Сонымен қатар ауылшаруашылық карталарын ашық форматта цифрландыру аяқталды.
-2025 жыл іргетастың қалыптасу кезеңі болды. 2026 жылдың стратегиялық мақсаты – «Е-АӨК» бірыңғай экожүйесін құру. Бұл деректер негізінде саланы басқаруға көшуге, фермерлерге әкімшілік жүктемені азайтуға және жасанды интеллект технологияларын енгізуге мүмкіндік береді, — деп атап өтті вице-министр.
Осыған дейін Айдарбек Сапаров ауыл шаруашылығы саласында іске қосылатын ірі жобаларды атаған болатын.