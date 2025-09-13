Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға бағытталған «Игілік» бағдарламасы бастау алады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жұма күні Ақмола облысына барып, «Ен дала» шаруашылығының егіс алқаптарындағы егін жинау жұмыстарымен және Целиноград ауданы Мәншүк ауылындағы 2 мың сауын сиырға арналған сүт-тауарлы ферманың қызметімен танысты. Бұл туралы Үкімет мәлім етті.
Аталған шаруашылық 46 мың га егістік жерді өңдеумен айналысады. Негізгі дақылдар – бидай (25 мың га) және арпа (7 мың га). Сонымен қатар, майлы дақылдар мен мал азықтық дақылдар әрқайсысы 4 мың га аумаққа егілген. Сүт бағытынан бөлек, мұнда қазақтың ақбас тұқымды 1,5 мың ірі қара малы және мыңға жуық жылқы өсіреді.
Шаруашылық басшысы Тимур Пшеновтың айтуынша, егіс алқаптарының шамамен 60%-ы жиналған. Бидайдың өнімділігі гектарына 16–17 центнерді, арпаның өнімділігі шамамен 16 центнерді құрап отыр. Бидайдың басым бөлігі – 1 және 2-классқа тиесілі. Сонымен қатар, 3-класс та бар.
Кездесуде фермерлерді мал шаруашылығын қолдау шаралары қызықтырды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалиннің хабарлауынша, 1 тамыздан бастап мал шаруашылығында 50 млрд теңге көлемінде 5%-дық жылдық мөлшерлемемен жеңілдетілген несиелеудің жаңа бағдарламасы іске қосылды. Жақын уақытта жоғары өнімді асыл тұқымды мал сатып алуға арналған «Игілік» бағдарламасы басталады. Бұл мал басының өсуін және генетиканың сапалы жаңаруын қамтамасыз етіп, саланың өнімділігіне оң әсерін тигізеді.
Вице-премьер сондай-ақ Мәншүк ауылындағы жаңа сүт-тауарлы ферманың жұмысымен танысты. Жобаның жалпы құны – 6,2 млрд теңге. Оның ішінде 4 млрд теңге 2,5%-дық жылдық мөлшерлемемен «Үлкен жоба» аясында жеңілдетілген несие ретінде берілген.
Бүгінде фермада 2000 бас сауын малы бар. Өндірістік қуаты – жылына 12 мың тонна, тәуліктігіне – 33 тонна сүт. Кәсіпорында 70-тен астам жұмыс орны ашылған.
— Ауыл шаруашылығы экономиканың өсу драйверіне айналды. Оның ЖІӨ-дегі үлесі шамамен 3,9% болғанымен, тасымалдау, қоймалау, қайта өңдеу және азық-түлік өндірісінің артуы есебінен жиынтық мультипликативті әсері әлдеқайда жоғары. Қазір біз жастарды ауылға тарту және ветеринар мамандығын жан-жақты қолдау бағытында жұмыс істеп жатырмыз, — деді кездесуді қорытындылаған Серік Жұманғарин.
Айта кетейік, Қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдері 70-тен астам елге экспортталады.