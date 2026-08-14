Асылжан Арыстанбекова Астанада қатарынан 8 матчта жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 905-ракеткасы Асылжан Арыстанбекова Астанада өтіп жатқан ITF W15 турнирінің жартылай финалына жолдама алды.
Қазақстандық теннисші жарыс барысында алдымен жапониялық Юка Хосокиді 6:1, 6:2 есебімен тізе бүктірді.
Асылжан екінші айналымда ресейлік Мария Ткачеваны айқын басымдылықпен ұтты – 6:3, 6:0.
Қазақстандық теннисші ширек финалда рейтингіде 1 021-сатыдағы ресейлік, жасөспірімдер арасында биылғы Уимблдон чемпионы Анна Пушкаревамен ойнады.
Бірінші партия 6:4 есебімен Асылжанның есебіне жазылды. Ол екінші сетте тай-брейкте өз мүмкіндігін жібермеді - 7:6 (7:4).
Асылжан Арыстанбекова финалға шығу үшін түркиялық Ирем Куртпен таласады.
Өткен аптада А.Арыстанбекова Астанада дәл осындай жарыста үздік шыққан еді. Соны қосқанда, Асылжан жеңіс сериясын 8 матчқа жеткізді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Торонто турнирінің финалында есе жібергенін жазған едік.