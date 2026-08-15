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    Асылжан Арыстанбекова екінші рет Астана турнирінің финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 905-ракеткасы Асылжан Арыстанбекова Астанада өтіп жатқан ITF W15 турнирінің финалына шықты.

    Асылжан Арыстанбекова екінші рет Астана турнирінің финалына өтті
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 637-ракеткасы, түркиялық Ирем Куртпен соңғы бәсекенің жолдамасын сарапқа салды.

    Бірінші партияда Асылжан 6:3 есебімен басым түсті. Екінші сетте қарқынын үдете түсті — 6:2.

    Осылайша, Асылжан Арыстанбекова екінші рет қатарынан Астана додасының финалына шықты. Ол финалда әлемдік рейтингіде 723-орындағы жапониялық Харуна Аракавамен чемпиондық атаққа таласады. Финалдық кездесу 16 тамызға белгіленген.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Асылжан Арыстанбекованың қатарынан 8 матчта жеңіске жеткенін жазған едік. 


    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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