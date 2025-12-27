KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:48, 27 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Асылжан Арыстанбекова Түркиядағы жарыстың жартылай финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 19 жастағы Асылжан Арыстанбекова Анталия (Түркия) ITF W15 турнирінің жартылай финалына шықты. 

    Асылжан Арыстанбекова
    Фото: ҚТФ

    Әлемнің 1293-ракеткасы А.Арыстанбекова ширек финалда рейтингіде 1103-орындағы марокколық Диае Эль-Жардиге қарсы келді.

    Қарсыласының рейтингіде жоғары тұрғанына қарамастан, Асылжан айқын басымдылық танытты. Тіпті бірінші партияда бірде-бір гейм берген жоқ — 6:0. Екінші сетте де қарқынын бәсеңдетпеді — 6:2.

    А.Арыстанбекова финалға шығу үшін рейтингіде 1262-сатыдағы румыниялық, 16 жастағы Сара Виктория Баланмен таласады. 

    Асылжан отандасы Іңкәр Дүйсебаймен бірге жұптық сында да жартылай финалға шықты. Енді қазақстандық дуэт марокколық Диае Эль-Жарди — румыниялық Мария Сара Попаны жеңсе, финалға жолдама алады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Асылжан Арыстанбекованың Түркиядағы турнирдің ширек финалына шыққанын жазған едік

    Тегтер:
    турнир Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар