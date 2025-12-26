Әскерде бой кедергі емес: Абай гарнизонында бойы 2 метр сарбаз борышын өтеп жүр
АСТАНА. KAZINFORM — Абай гарнизонында еліміздегі ең бойы ұзын сарбаздардың бірі, қатардағы жауынгер Илья Хальчуков мерзімді әскери қызметін өтеп жүр. Оның өмір жолы мінез, тәртіп және Отанға қызмет етуге деген ниет болса, бойдың стандарттан артық болуы әскерге кедергі емес екенін айқын көрсетеді.
Илья Петропавл қаласының тумасы, мамандығы — автокөлік жөндеуші. Әскерге бару туралы шешімін туыстары да қолдаған. Отбасында алып адамдар жоқ: әкесінің бойы — 1 метр 90 сантиметр, анасының бойы — 1 метр 60 сантиметр.
Мұндай антропометриялық деректер сирек кездескенмен, әскери қызметші қызмет жағдайына тез бейімделіп, жөндеу ротасында өз міндеттерін сенімді атқарып жүр. Ол әскери техникаға техникалық қызмет көрсетілуіне және оның жарамды күйде болуына жауап береді.
Сарбаздың айтуынша, бойдың ұзындығының кей жағдайда, әсіресе саптық дайындық пен дене шынықтыру нормативтерін орындау кезінде пайдасы бар.
— Мен әрдайым бойшаңдығыммен көзге көп түсем, алайда оны ешқашан проблема деп санаған емеспін. Әскерде бастысы сыртқы келбет емес, тәртіп, жауапкершілік және әскери борышты орындауға әзір болу екенін түсіндім. Мұнда өз орнымды таптым және борышымды өтеп жүргеніме мақтанамын, — дейді Илья Хальчуков.
Оның жеке ерекшелігін ескерген бөлім басшылығы да барлық қажетті жағдайды жасады. Сарбазға әскери киім арнайы өлшеммен тігіліп, аяқ киім жеке тапсырыспен алынды. Ал жатын орны бойына сай бейімделді. Мұндай жағдай сарбазға өзіне сенімді болуға және қойылған міндеттерді толық орындауға мүмкіндік береді. Бұл оқиға қазіргі заманғы армияның әр адамның ерекшелігін ескеріп, адамдарды сыртқы пішініне емес, қызметке деген көзқарасына қарай бағалайтынының тағы бір дәлелі.
Сонымен қатар Ақтау гарнизонында бойы 2 метр сарбаз әскери борышын өтеп жүргенін жазған едік.