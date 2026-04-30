    Әскерден кейін тегін оқуға мүмкіндік алған қазақстандықтардың тізімі жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қорғаныс министрлігінің сайтында мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтарға арналған мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды. 

    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Іріктеу «Сарбаз 2.0» цифрлық жүйесі арқылы жүргізілді. Нәтижесінде 2026 жылғы сәуірде запасқа шығарылған 1000-нан астам қазақстандық жоғары оқу орындарында тегін білім алу мүмкіндігіне ие болды.

    2023 жылы іске қосылып, заңнамалық тұрғыда бекітілген жоба ЖОО-ға ҰБТ тапсырмай, әңгімелесу нәтижесі бойынша түсуге мүмкіндік береді. Жауынгерлік даярлықта үздік нәтиже көрсеткендер жатақханамен және стипендиямен қамтамасыз етіледі.

    Гранттардың бөлінуі:
    ▪️ Қорғаныс министрлігі — 492
    ▪️ Ұлттық ұлан — 493
    ▪️ ҰҚК Шекара қызметі — 112
    ▪️ ТЖМ — 28
    ▪️ Мемлекеттік күзет қызметі — 29

    «Сарбаз 2.0» — жастар үшін білім алуға және кәсіби дамуға жол ашатын тиімді әлеуметтік мүмкіндік.

    Мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің тізімі мына сілтеме арқылы өтіп біле аласызда. 

    Назым Бөлесова
