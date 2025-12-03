KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:20, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Әскерилерге арналған тренинг: Ұлттық ұлан ЖИ құралдарын меңгере бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық ұлан қызметкерлері Ұлттық жасанды интеллект платформасымен жұмыс істеуді меңгеру үшін арнайы оқытуды бастады. Оқыту ЖИ-технологияларды қызметтік процестерге енгізуді жеделдетуге бағытталған. Бұл туралы қуатты құрылымның баспасөз қызметі мәлім етті.

    Әскерилерге арналған тренинг: Ұлттық ұлан ЖИ құралдарын меңгере бастады
    Фото: Ұлттық ұлан

    Сабақты «ҰАТ» АҚ жасанды интеллект департаментінің менеджері Лаура Ажбағамбетова өткізді. Тренинг барысында ол мемлекеттік цифрлық трансформация бағдарламасы шеңберінде құрылған ҰЖИП-ның функционалдық мүмкіндіктерін ұсынды және Ұлттық ұлан бөлімшелерінің қызметіне ЖИ-шешімдерді енгізу перспективалары туралы айтып берді.

    Әскерилерге арналған тренинг: Ұлттық ұлан ЖИ құралдарын меңгере бастады
    Фото: Ұлттық ұлан

    Оқыту бағдарламасы платформаның негізгі модульдері: жұмыс процесіне арналған ЖИ аудармашысы, жиналыстарды автоматты түрде жазу жүйесі, ChatGPT аналогы Gemma моделімен жұмыс және ішкі процестерді автоматтандыруға арналған жеке ЖИ агенттерін құру құралдарын көрсетуді қамтыды.

    Барлық жұмыстар мен демонстрациялар ақпараттық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және интернетті бұғаттайтын ЕТС-тің қорғалған жабық тізбегінде орындалды.

    Әскерилерге арналған тренинг: Ұлттық ұлан ЖИ құралдарын меңгере бастады
    Фото: Ұлттық ұлан

    Болашақта бұл заманауи ЖИ-технологияларын қолданудың тиімділігін арттыруға, қызметтік ақпаратты өңдеуді жеделдетуге, басқару шешімдерінің сапасын жақсартуға және әскери бөлімшелердегі жұмыс процестерін оңтайландыруға мүмкіндік береді.

    Бұған дейін Ұлттық ұланда алғаш рет «аға сарбаздар» институты енгізілді.

    Тегтер:
    Технология Ұлттық ұлан Жасанды интеллект ҚР ІІМ
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар