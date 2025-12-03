Әскерилерге арналған тренинг: Ұлттық ұлан ЖИ құралдарын меңгере бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық ұлан қызметкерлері Ұлттық жасанды интеллект платформасымен жұмыс істеуді меңгеру үшін арнайы оқытуды бастады. Оқыту ЖИ-технологияларды қызметтік процестерге енгізуді жеделдетуге бағытталған. Бұл туралы қуатты құрылымның баспасөз қызметі мәлім етті.
Сабақты «ҰАТ» АҚ жасанды интеллект департаментінің менеджері Лаура Ажбағамбетова өткізді. Тренинг барысында ол мемлекеттік цифрлық трансформация бағдарламасы шеңберінде құрылған ҰЖИП-ның функционалдық мүмкіндіктерін ұсынды және Ұлттық ұлан бөлімшелерінің қызметіне ЖИ-шешімдерді енгізу перспективалары туралы айтып берді.
Оқыту бағдарламасы платформаның негізгі модульдері: жұмыс процесіне арналған ЖИ аудармашысы, жиналыстарды автоматты түрде жазу жүйесі, ChatGPT аналогы Gemma моделімен жұмыс және ішкі процестерді автоматтандыруға арналған жеке ЖИ агенттерін құру құралдарын көрсетуді қамтыды.
Барлық жұмыстар мен демонстрациялар ақпараттық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және интернетті бұғаттайтын ЕТС-тің қорғалған жабық тізбегінде орындалды.
Болашақта бұл заманауи ЖИ-технологияларын қолданудың тиімділігін арттыруға, қызметтік ақпаратты өңдеуді жеделдетуге, басқару шешімдерінің сапасын жақсартуға және әскери бөлімшелердегі жұмыс процестерін оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Ұлттық ұланда алғаш рет «аға сарбаздар» институты енгізілді.