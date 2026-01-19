Әсіре оңшылдардың немесе социалистердің өкілі Португалия президенті болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Социалистік партияның бұрынғы бас хатшысы Антониу Жозе Сегуру мен «Жеткілікті!» атты әсіре оңшыл партияның жетекшісі Андре Вентура Португалия президенті қызметі үшін бақ сынасады деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Бұл туралы елдің Ішкі әкімшілік министрлігі шамамен 99 пайыз бюллетень өңделгеннен кейін жариялаған алдын ала деректерден белгілі болды.
Мемлекеттің ең жоғары лауазымына барлығы 11 кандидат үміткер болған, алайда олардың ешқайсысы бірінші турда 50 пайыздан астам дауыс жинай алмады. Соның нәтижесінде 8 ақпанда елде екінші тур өтуі мүмкін, оған сайлаушылардың ең көп қолдауына ие болған тек екі кандидат қатысады. Мұндай жағдай Испанияда соңғы рет 1986 жылы болған екен.
Кандидаттар саны рекордтық деңгейге жеткен және сайлаушылардың қатысу көрсеткіші жоғары болған қазіргі сайлауда көшбасшылар қатарында Сегуру (31 пайыз дауыс) мен Вентура (23 пайыздан астам) бар.
Қазіргі мемлекет басшысы Марселу Ребелу ди Соуза бұл қызметке 2016 жылы келген, ал 2021 жылы қайта сайланған. Алайда ол бұл жолы қайтадан үміткер бола алмады, себебі жергілікті заңнамаға сәйкес бір тұлғаның қатарынан үш мерзімге қайта сайлануына жол берілмейді.
Вентура бұған дейін президенттік қызмет «Португалиядағы оппозицияны басқарудың ең тиімді жолы» болатынын мәлімдеген. Сондай-ақ ол жеңіске жеткен жағдайда өз партиясының бағдарламасын ілгерілететінін айтқан.
Ал Сегуру — көпжылдық саяси тәжірибесі бар саясаткер. Ол 2011–2014 жылдары Социалистік партияның бас хатшысы қызметін атқарған, сондай-ақ қазіргі таңда БҰҰ-ның Бас хатшысы болып отырған Антониу Гутерриш басшылық еткен үкімет құрамында жұмыс істеген.
