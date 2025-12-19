KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:32, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астана әкімі мен Токио губернаторы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Астана әкімі мен Токио губернаторы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойғанын хабарлады.

    Астана әкімі мен Токио губернаторы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды
    Фото: Ақорда

    - Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек пен Токио губернаторы Юрико Коикэ Қазақстан және Жапония астаналары арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды, - делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, бұған дейін Президент пен Токио губернаторы Юрико Коикэ Smart city технологияларын талқылаған болатын.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Астана Жапония Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
