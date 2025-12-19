08:32, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Астана әкімі мен Токио губернаторы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Астана әкімі мен Токио губернаторы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойғанын хабарлады.
- Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек пен Токио губернаторы Юрико Коикэ Қазақстан және Жапония астаналары арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, бұған дейін Президент пен Токио губернаторы Юрико Коикэ Smart city технологияларын талқылаған болатын.