Астана алғаш рет инвестиция тарту көрсеткіші бойынша көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Астана алғаш рет өңірлер арасында инвестиция тарту көрсеткіші бойынша көш бастады. Бұл туралы қалалық инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы басшысының орынбасары Нұржан Әшімов өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған онлайн брифингіде айтты.
- Биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша қала экономикасына тартылған инвестиция көлемі 1,7 трлн теңге болды. Нақты өсім – 36 пайыз. Астана бұл көрсеткіш бойынша тарихта алғаш рет өңірлер арасында бірінші орынға шығып отыр. Аталған 1,7 трлн теңгенің 1,1 трлн теңгесі – жеке меншіктің инвестициясы. Оның өсімі – 21,7 пайыз, - деді ол.
Негізгі өсім динамикасы жылжымайтын мүлікпен байланысты операцияларда, көлік және қойма қызметінде, білім беру, өнеркәсіп және қаржы саласында байқалған. Шенеуніктің сөзінше, биыл қала бойынша 120 млрд теңгенің 29 ірі жобасын іске асыру көзделген.
- Жыл басынан бері соның 13-і іске асырылып бітті. Қалған 16 жоба жыл аяғына дейін қолданысқа беріледі, - деді Нұржан Әшімов
Үкіметтің ресми мәліметі бойынша, жыл басынан бері Қазақстанға тартылған тікелей шетелдік инвестиция көлемі 10,1 млрд долларға жеткен.