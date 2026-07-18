Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
АСТАНА.KAZINFORM - Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде негізгі шетел валюталарының айырбастау бағамы жаңартылды.
Kurs.kz мәліметі бойынша, Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- доллар - сатып алу 467,95 теңге, сату 474,95 теңге;
- Еуро - сатып алу 535 теңге, сату 545 теңге;
- Ресей рублі - сатып алу 5,72 теңге, сату 5,92 теңге.
Алматыда айырбастау пункттері келесі курстарды ұсынады:
- доллар - сатып алу 471,2 теңге, сату 473,55 теңге;
- Еуро - сатып алу 537,61 теңге, сату 543,03 теңге;
- Ресей рублі - сатып алу 5,67 теңге, сату 5,81 теңге.
Шымкентте орташа курс келесідей:
- доллар - сатып алу 471,11 теңге, сату 473,26 теңге;
- Еуро - сатып алу 536,98 теңге, сату 542,22 теңге;
- Ресей рублі - сатып алу 5,66 теңге, сату 5,74 теңге.
Қазақстан Ұлттық банкінің 18 шілдедегі ресми бағамы: доллар - 469.83 теңге, еуро — 536.83 теңге, рубль — 5,97 теңге.
Айта кетейік, қазақстандықтар интернет-дүкендерде банк картасының деректерін енгізбей-ақ төлем жасай алады.