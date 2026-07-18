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    Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай

    АСТАНА.KAZINFORM - Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде негізгі шетел валюталарының айырбастау бағамы жаңартылды.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 июля
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметі бойынша, Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

    - доллар - сатып алу 467,95 теңге, сату 474,95 теңге; 

    - Еуро - сатып алу 535 теңге, сату 545 теңге; 

    - Ресей рублі - сатып алу 5,72 теңге, сату 5,92 теңге.

    Алматыда айырбастау пункттері келесі курстарды ұсынады: 

    - доллар - сатып алу 471,2 теңге, сату 473,55 теңге; 

    - Еуро - сатып алу 537,61 теңге, сату 543,03 теңге; 

    - Ресей рублі - сатып алу 5,67 теңге, сату 5,81 теңге.

    Шымкентте орташа курс келесідей: 

    - доллар - сатып алу 471,11 теңге, сату 473,26 теңге; 

    - Еуро - сатып алу 536,98 теңге, сату 542,22 теңге; 

    - Ресей рублі - сатып алу 5,66 теңге, сату 5,74 теңге.

    Қазақстан Ұлттық банкінің 18 шілдедегі ресми бағамы: доллар - 469.83 теңге, еуро — 536.83 теңге, рубль — 5,97 теңге.

    Айта кетейік, қазақстандықтар интернет-дүкендерде банк картасының деректерін енгізбей-ақ төлем жасай алады.

    Доллар Экономика Валюта
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар