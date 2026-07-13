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    Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде валюта бағамы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM – 13 шілдедегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубль мынадай бағаммен сатылып жатыр.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz дерегіне сәйкес, Астанадағы айырбастау пункттерінде орташа бағам:

    • АҚШ доллары – сатып алу 471,89 теңге, сату 478,83 теңге;

    • еуро – сатып алу 536,87 теңге, сату 546,87 теңге;

    • Ресей рублі – 5,78–6,09 теңге аралығында.

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

    • АҚШ доллары – сатып алу 472,61 теңге, сату 475,72 теңге;

    • еуро – сатып алу 541,24 теңге, сату 547,06 теңге;

    • Ресей рублі – сатып алу 5,75 теңге, сату 5,90 теңге.

    Шымкентте:

    • АҚШ доллары – сатып алу 474,44 теңге, сату 476,56 теңге;

    • еуро – сатып алу 539,59 теңге, сату 546,18 теңге;

    • Ресей рублі – сатып алу 5,82 теңге, сату 5,89 теңге.

    Қазақстан Ұлттық банкінің 13 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес:

    • 1 АҚШ доллары – 464,71 теңге;

    • 1 еуро – 531,26 теңге;

    • 1 Ресей рублі – 6,05 теңге.

    Айта кетейік, Ұлттық банк төрағасы "Доллар бағамы өсе ме?" деген жауап берді.

    Доллар Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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