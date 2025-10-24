«Астана Арена» стадионындағы өрт — ТЖД ресми түсінік берді
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті бүгін түнде «Астана арена» стадионында болған өртке қатысты түсінік берді.
— Түнгі уақытта Астананың Нұра ауданы, Тұран даңғылы бойында орналасқан стадионның шатырында өрт шықты. Шақырудың жоғары дәрежесімен оқиға орнына өрт сөндірушілер жетіп, шатырдың металл қаптамасының астындағы жылу оқшаулағыш материал жанғаны анықталды. Қызыл жалын толықтай сөндірілді, — деді ТЖД баспасөз қызметі.
Мәліметке сай, өрт 15 шаршы метр аумақты шарпыған. Зардап шеккендер жоқ.
Айта кетейік, бүгін түнде «Астана Арена» стадионынан өрт шыққанын хабарлаған едік.
Камила Мүлік