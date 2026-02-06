14:00, 06 Ақпан 2026 | GMT +5
Астана әуежайында ауа райына байланысты 12 рейс кешігіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Астанадағы халықаралық әуежайда ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстер кешігіп жатыр.
Жақын күндері Қазақстанның кей өңірінде қар жауып, боран соғып, көктайғақ болып, тұман түседі.
Осы себепті Астананың халықаралық әуежайында рейстер кестесінде өзгерістер болуы мүмкін.
Бүгінгі жоспарланған рейстер:
Ұшу бойынша: 79 рейс
Қону бойынша: 78 рейс
Қазіргі жағдайда қону бойынша 10 рейс кешігіп жатса, ұшып шығу бойынша 2 рейс кешігіп жатыр.
— Жолаушыларға рейстердің мәртебесі туралы өзекті ақпаратты әуе компанияларынан нақтылау ұсынылады, — делінген әуежайдың хабарламасында.
