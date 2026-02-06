KZ
    14:00, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Астана әуежайында ауа райына байланысты 12 рейс кешігіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM –  Астанадағы халықаралық әуежайда ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстер кешігіп жатыр. 

    Астана әуежайында ауа райына байланысты 12 рейс кешігіп жатыр
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Жақын күндері Қазақстанның кей өңірінде қар жауып, боран соғып, көктайғақ болып, тұман түседі. 

    Осы себепті Астананың халықаралық әуежайында рейстер кестесінде өзгерістер болуы мүмкін.

    Бүгінгі жоспарланған рейстер:

    Ұшу бойынша: 79 рейс
    Қону бойынша: 78 рейс

    Қазіргі жағдайда қону бойынша 10 рейс кешігіп жатса, ұшып шығу бойынша 2 рейс кешігіп жатыр.

    — Жолаушыларға рейстердің мәртебесі туралы өзекті ақпаратты әуе компанияларынан нақтылау ұсынылады, — делінген әуежайдың хабарламасында.

