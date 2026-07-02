Астана әуежайында автотұрақ тарифі өседі
АСТАНА. KAZINFORM — Астана халықаралық әуежайында 2026 жылғы 1 тамыздан бастап қысқа мерзімді автотұрақ тарифі сағатына 300 теңгеге дейін өседі. Сонымен қатар, әуежай ұзақ мерзімді тұраққа арналған жаңа автотұрақ аймақтарын іске қосып, жолаушылар үшін тегін және қолжетімді паркинг нұсқаларын сақтап қалмақ. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев әуежайының баспасөз қызметі мәлім етті.
Астана халықаралық әуежайы автотұрақ инфрақұрылымын кезең-кезеңімен дамыту жұмыстарын жалғастыруда. Қазіргі уақытта автокөліктерді ұзақ мерзімге қоюға арналған қосымша автотұрақ аймақтарын дайындау жұмыстары жүргізілуде. Бұл аймақтарда тұрақ құны сағатына 100 теңгені құрайды. Осылайша жолаушылар мен шығарып салушылар өздеріне тиімді әрі үнемді тұрақ нұсқасын таңдай алады. Сонымен қатар, әуежай келушілеріне арналған 100 автокөлікке есептелген тегін автотұрақ бұрынғыдай жұмысын жалғастырады.
— Биылғы жылдың 1 тамыздан бастап Астана халықаралық әуежайында қысқа мерзімді автотұрақ тарифтері өзгереді. Жаңа тариф бойынша тұрақ ақысы сағатына 300 теңгені құрайды. Бұл қолданыстағы тарифтен 100 теңгеге жоғары. Айта кету керек, сағатына 200 теңге көлеміндегі тариф 2023 жылдан бері өзгеріссіз сақталып келді. Осы уақыт ішінде пайдалану шығындары артып, автотұрақтарды күтіп-ұстау мен жаңғыртуға жұмсалатын шығын көлемі айтарлықтай өсті, — делінген хабарламада.
Сонымен бірге, азаматтардың жекелеген санаттары үшін қолданыстағы жеңілдіктер сақталады. I және II топтағы мүгедектігі бар адамдар, басқа мемлекеттердің аумағындағы жауынгерлік іс-қимылдардың ардагерлері, сондай-ақ Семей ядролық сынақ полигонындағы сынақтардың зардаптарын жоюға қатысушы мәртебесі бар азаматтар автотұрақ ақысын төлеуден босатылады.
Автотұрақ инфрақұрылымын дамыту жолаушыларға қолайлы жағдай жасауға, әуежайдың терминал алдындағы аумағындағы көлік қозғалысын оңтайландыруға және келушілерге өз қажеттілігіне сай ең қолайлы әрі тиімді автотұрақ нұсқасын таңдауға мүмкіндік береді.
Бұған дейін Астананың кейбір бөлігінде ақылы тұрақтардың төлемі өзгеруі мүмкін екенін жаздық.