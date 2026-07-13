Астана әуежайында өрт дабылы жүйесіне профилактикалық жұмыстар жүргізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Астана халықаралық әуежайының T2 ғимаратында автоматты өрт дабылы жүйесіне жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізіледі, деп хабарлайды Астана халықаралық әуежайы.
Әуежай әкімшілігінің мәліметінше, жұмыстар аясында өрт дабылы датчиктері тазартылып, техникалық қызмет көрсетіледі.
– Жоспарлы жұмыстар 13:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі. Осы уақыт аралығында автоматты өрт дабылы жүйесі қысқа мерзімді іске қосылуы мүмкін, – делінген хабарламада.
Әуежай әкімшілігі жолаушылардан, қызметкерлерден және жалға алушылардан жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарап, аталған ақпаратты ескеруді сұрады.
– Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз, – деп хабарлады әуежай әкімшілігі.
Айта кетейік, Астана әуежайында автотұрақ тарифі өседі.