KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Астана әуежайында өрт дабылы жүйесіне профилактикалық жұмыстар жүргізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Астана халықаралық әуежайының T2 ғимаратында автоматты өрт дабылы жүйесіне жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізіледі, деп хабарлайды Астана халықаралық әуежайы.

    Международный аэропорт Астаны
    Фото: АХӘ

    Әуежай әкімшілігінің мәліметінше, жұмыстар аясында өрт дабылы датчиктері тазартылып, техникалық қызмет көрсетіледі.

    – Жоспарлы жұмыстар 13:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі. Осы уақыт аралығында автоматты өрт дабылы жүйесі қысқа мерзімді іске қосылуы мүмкін, – делінген хабарламада.

    Әуежай әкімшілігі жолаушылардан, қызметкерлерден және жалға алушылардан жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарап, аталған ақпаратты ескеруді сұрады.

    – Уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз, – деп хабарлады әуежай әкімшілігі.

    Айта кетейік, Астана әуежайында автотұрақ тарифі өседі.

    Астана Әуежай Қоғам
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар