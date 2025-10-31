Астана әуежайында ұшу-қону жолағының жөндеу жұмыстары аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM – Астана халықаралық әуежайында ұшу-қону жолағының жоспарлы жөндеу кезеңі толық аяқталды.
Әуежайдың баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес, жөндеу жұмыстары белгіленген мерзімде аяқталып, аэродром инфрақұрылымының сенімділігін арттыру мен ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Жөндеу кезеңінде сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін рейстерді қабылдауға уақытша шектеу қойылған. Соған қарамастан, әуежай барлық жоспарланған ұшуларды орындап, кестені бейімдеп, кешкі және түнгі рейстер санын арттырған.
Ведомствоның мәліметінше, жөндеу кезеңінде өндірістік көрсеткіштер тұрақты деңгейде сақталған.
– Жөндеу жұмыстарына байланысты рейстердің күшін жою жағдайы болған жоқ. Барлық ұшулар әуе компаниялар және аэронавигация қызметтерімен бірлесіп толық орындалды. 1 қарашадан бастап Астана әуежайы штаттық режимде жұмысын жалғастырады, – делінген хабарламада.
