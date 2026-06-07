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    Параатлеттер Astana Half Marathon жарысына қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада дәстүрлі Astana Half Marathon жарысы өтті. Жарыс аясында құрамына 40-қа жуық адам кірген Funduk Team инклюзивті командасының 10 экипажы стартқа шықты, деп жазды қала әкімдігінің ресми сайты.

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    Фото: Астана әкімдігі

    Әр экипаж бір штурманнан – инклюзивті қатысушы және оған қашықтықты еңсеруге көмектескен үш пилоттан тұрды. Мұндай бастамалар инклюзивті ортаны дамытуға және қалалық кеңістіктің барлық тұрғын үшін қолжетімді әрі жайлы ету қағидаттарын ілгерілетуге ықпал етеді.

    – Мен үшін мұндай марафонға қатысу – ең алдымен ірі спорттық оқиғаның атмосферасын сезініп, осы іс-шараның бір бөлігіне айналу мүмкіндігі. Көрермендердің қолдауын сезіну және осындай іс-шаралардың барлық қатысушы үшін барған сайын қолжетімді болып келе жатқанын көру қуантады, – деді жарысқа қатысушылардың бірі.

    Айта кетейік, биылғы Astana Half Marathon жарысы әлемнің 30-дан астам елінен келген шамамен 7000 қатысушының басын қосады.

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    Фото: Астана әкімдігі

    Марафон бағыты елорданың негізгі көшелері мен көрікті орындарын қамтыды. Іс-шара бағдарламасында 21,1 шақырым, 10 шақырым, скандинавиялық жүріс және «Экиден» командалық эстафетасы бойынша жарыстар өтті.

    Айта кетейік, 80 жастағы астаналық марафоншы жарақатына қарамастан Кейптаунда мәреге жетті.

    Астана Марафон Таза Қазақстан
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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