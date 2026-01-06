KZ
    12:05, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Astana Hub өзін-өзі қашан ақтайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Astana Hub алдағы 2-3 жылдың ішінде өзін-өзі толығымен ақтайды. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин айтты.

    Выручка технопарка «Astana Hub» выросла в 31 раз за 5 лет
    Фото: alfa.kz

    Үкімет отырысынан кейінгі брфингіде ол Astana Hub резиденттері үшін салықтық жеңілдіктер бар екенін айтты. Бұл жеңілдіктер елімізде ІТ саласының қарқынды дамуына септігін тигізіп отыр.

    - Astana Hub-тың өзінің шығыстарына қатысты айтар болсақ, қазіргі уақытта біз бюджеттен қаржыландыруды біртіндеп қысқартамыз және Astana Hub өз аумағында орналасқан резиденттердің есебінен өзін-өзі ақтайтын деңгейге өтеді, - деді Ростислав Коняшкин.

    Айта кетейік, соңғы жылдары елімізде IT-нарық кірістерінің күрт өсуі байқалды. Өткен жылы ол 2 трлн теңге болды деп болжанып отыр. IT-қызметтерінің экспорты да қарқынды дамып келеді. 2025 жылы 1 млрд долларға жетпек.

    Astana Hub 7 жылда $4,3 млрд көлемінде экожүйе құрды.

