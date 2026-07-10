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    «Астана» Конференция лигасын жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан UEFA Чепиондар лигасы бірінші іріктеу кезеңінде қазақстандық «Астана» сырт алаңда Албанияның «Динамо Сити» командасымен кездесті.

    «Астана» Конференция лигасын жеңіспен бастады
    Фото: «Астана» футбол клубы

    Кездесу барысында қос команда жылдам гол соғу мүмкіндігін іздеген еді. Дегенмен олар діттеген мақсатына жеткен жоқ. Бірінші кезеңде қарсыластар бір-бірінің қақпасынан саңылау таба алмады.

    Екінші кезеңде қазақстандық команда шабуыл шебінде көбірек бой көрсетті. Нәтижесінде ойынның 69-минутында әріптесі Марион Томасовтың берген пасын Рамазан Каримов голға айналдырды.

    Осылайша «Астана» қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсті.

    Енді қарымта кездесу 16 шілдеде елордада өткізіледі.

    Айта кетсек, бұдан бұрын қазақстандық «Елімай» (Семей) Конференция лигасы бірінші іріктеу кезеңінде сырт алаңда Арменияның «Алашкерт» командасымен 1:1 есебімен тең түсті.

    Сондай-ақ қостанайлық клуб Конференция лигасын екінші іріктеу кезеңінен бастайды.

    Қарсыласы — Литваның «Паневежис» клубы.

    Ал бұдан бұрын алматылық «Қайрат» UEFA Чемпиондар лигасы 2026/27 маусымының бірінші іріктеу кезеңіндегі алғашқы матчында Черногорияның «Сутьеска» клубын 2:1 есебімен жеңді.

    UEFA Чемпиондар лигасы Астана «Астана» ФК Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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