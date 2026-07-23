Астана көшелерін су басты: су сору жұмыстары қалай жүріп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Нөсер жауып, шаһар көшелерін су алуына байланысты елорданың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Бұл жөнінде Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
— Нөсер жауынға байланысты елорданың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қаланың нөсер кәріз жүйесі мен тазарту құрылыстары жауын-шашынның көп мөлшерін қабылдап, қалыпты жұмыс істеп тұр. Жекелеген учаскелерде уақытша су жиналу жағдайлары тіркеліп отыр. Жауын-шашын бір мезетте көп мөлшерде жауған кезде нөсер кәріз жүйесі жиналған суды орта есеппен 40 минуттан 1 сағатқа дейінгі аралықта толық қабылдайды, — делінген әкімдік хабарламасында.
Сонымен қатар, коммуналдық қызметтер тұрақты түрде кәріз коллекторлары мен жаңбыр суын қабылдау құдықтарын тазалау, құбырларды бумен шаю, нөсер кәріз жүйелері мен тазарту құрылыстарын салу және басқа да жұмыстарды үздіксіз жүргізіп келеді.
Айта кетейік, бұған дейін еліміздің бірнеше өңірінде нөсер мен қатты жел болатынын жазғанбыз.