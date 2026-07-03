Астана күніне орай халықаралық көше қойылымдары фестивалі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Астана күніне арналған мерекелік іс-шаралар аясында 5-6 шілде күндері елордада III Халықаралық көше қойылымдары фестивалі өтеді.
Жыл сайын ұйымдастырылатын мәдени шара Қазақстан мен шетелден келген әртістердің басын қосып, елорданың көшелері, алаңдары мен саябақтарын заманауи театр өнерінің ашық сахнасына айналдырады.
Екі күн бойы қала тұрғындары мен қонақтары ашық аспан астындағы ерекше қойылымдарды тамашалап, көше театрының түрлі жанрларымен танысып, ауқымды мәдени іс-шараның бір бөлшегіне айналады. Фестивальдің басты мақсаты — театрды дәстүрлі сахнадан тыс кеңістікке шығарып, өнерді баршаға қолжетімді ету және әртістер мен көрермендер арасындағы жанды байланысты қалыптастыру.
Фестивальдің салтанатты ашылуы 5 шілде күні өтеді. Іс-шара сағат 13:00–де Амфитеатр ғимаратынан басталатын халықаралық мерекелік шерумен ашылады. Шеру Атырау көпірі арқылы өтіп, Қалалық алаңда аяқталады. Мұнда көрермендерге әсерлі перформанстық бағдарлама ұсынылады. Шеруге көше театры мен заманауи перформанс өнерінің түрлі бағыттарын ұсынатын шығармашылық ұжымдар мен әртістер қатысады.
Фестивальге Қазақстанның алты көше театры қатысады. Олар: «Tamenov Show» (Алматы), «Академия шоу» (Астана), «Театр для моей птички» (Алматы), «Тотальный театр» (Алматы), «ArtиШок» (Алматы) және «А3» (Астана). Халықаралық бағдарлама аясында Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан келген «АспектР» көше театры өнер көрсетеді.
Фестивальдің негізгі іс-шаралары бірнеше қалалық алаңда өтеді:
5 шілде, сағат 14:00 — Қалалық алаң;
6 шілде, сағат 14:30 — «Жетісу» саябағы.
III Халықаралық көше перформанстары фестивалі Астана күніне арналған мерекелік бағдарламаның ең жарқын оқиғаларының біріне айналып, қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше әсер, эмоциялар сыйлап, елорданың үйреншікті қалалық кеңістігін жаңа шығармашылық форматта көруге мүмкіндік береді.
Айта кетелік Астана күніне орай елордада қандай спорттық іс-шаралар өтетіні туралы жазған едік.