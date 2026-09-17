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    Астана мектептерінде ата-аналарға арналған кітап оқу бұрыштары ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанадағы «Кітап оқитын ұлт» жобасы аясында Темірбек Жүргенов атындағы №70 мектеп-лицейінде ата-аналарға арналған кітап оқу бұрыштары ашылды, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.

    Астана мектептерінде ата-аналарға арналған кітап оқу бұрыштары ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    Кітап бұрыштары, негізінен, балаларын мектептен алып кетуге келген кезде күтіп отыратын ата-аналарға ыңғайлы орындарға орналастырылған.

    Енді ата-аналар баласын күту уақытын телефонға үңілумен өткізбей, кітап оқуға арнай алады.

    Астана мектептерінде ата-аналарға арналған кітап оқу бұрыштары ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    Кітап сөрелерінен бала психологиясы, тәрбие, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас және отбасы құндылықтарына арналған әдебиеттерді кездестіруге болады.

    — Жоба арқылы мектеп ұжымы ата-аналарды кітап оқуға ынталандырып қана қоймай, балаларға жеке үлгі көрсетудің маңыздылығына да назар аударуды көздейді. Себебі бала үшін кітап оқитын ата-ана – ең жақсы үлгінің бірі, — делінген хабарламада.

    Астана мектептерінде ата-аналарға арналған кітап оқу бұрыштары ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    Бұған дейін 7 мыңға жуық кітап оқыған елордалық зейнеткер жастарға кеңес бергенін жазған едік.

    Астана Кітап Мектеп Ата-ана
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар