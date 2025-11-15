Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 524,87 теңге, сату — 527,26 теңге;
— еуро: сатып алу — 606,26 теңге, сату — 610,33 теңге;
— рубль 6,40 — 6,50 теңге аралығында саудаланады.
— юань 74,21 — 76,75 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 522,45 теңгеден сатып алынады, 529,45 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 605,36 теңге, сату — 615,36 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
— юань 74,95 теңгеден сатып алынады, 78,96 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 14 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,92 теңгеге арзандап, 522,19 теңге болды.