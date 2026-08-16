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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 460,06 теңгеден сатып алынады, 466,99 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 523,34 теңге, сату — 540,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,17 теңге, сату — 5,47 теңге;
    — юань 68,88 теңгеден сатып алынады, 72,84 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 463,32 теңге, сату — 465,43 теңге;
    — еуро: сатып алу — 532,77 теңге, сату — 537,98 теңге;
    — рубль 5,25 — 5,40 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,73 — 71,17 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,07 теңгеге түсіп, 463,97 теңге болды.

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    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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