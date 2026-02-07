KZ
    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 494,62 теңге, сату — 497,25 теңге;
    — еуро: сатып алу — 583,27 теңге, сату — 588,32 теңге;
    — рубль 6,37 — 6,51 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,05 — 74,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 493,97 теңгеден сатып алынады, 500,97 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 581,97 теңге, сату — 591,97 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге;
    — юань 72,38 теңгеден сатып алынады, 76,79 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 6 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,13 теңгеге арзандап, 494,63 теңге болды.

