Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 494,62 теңге, сату — 497,25 теңге;
— еуро: сатып алу — 583,27 теңге, сату — 588,32 теңге;
— рубль 6,37 — 6,51 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,05 — 74,66 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 493,97 теңгеден сатып алынады, 500,97 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 581,97 теңге, сату — 591,97 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге;
— юань 72,38 теңгеден сатып алынады, 76,79 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 6 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,13 теңгеге арзандап, 494,63 теңге болды.