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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    доллар, теңге, валюта
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 453,07 теңгеден сатып алынады, 459,92 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 524,79 теңге, сату — 534,79 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,00 теңге, сату — 5,27 теңге;
    — юань 68,58 теңгеден сатып алынады, 72,53 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 455,37 теңге, сату — 457,71 теңге;
    — еуро: сатып алу — 528,88 теңге, сату — 533,54 теңге;
    — рубль 5,16 — 5,28 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 68,30 — 70,65 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 4 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,53 теңгеге өсіп, 456,56 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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