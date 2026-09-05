Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 453,07 теңгеден сатып алынады, 459,92 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 524,79 теңге, сату — 534,79 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,00 теңге, сату — 5,27 теңге;
— юань 68,58 теңгеден сатып алынады, 72,53 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 455,37 теңге, сату — 457,71 теңге;
— еуро: сатып алу — 528,88 теңге, сату — 533,54 теңге;
— рубль 5,16 — 5,28 теңге аралығында саудаланады.
— юань 68,30 — 70,65 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 4 қыркүйек күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,53 теңгеге өсіп, 456,56 теңге болды.