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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    25 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 484,06 теңгеден сатып алынады, 490,91 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 561,06 теңге, сату - 571,03 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;

    - юань 68,60 теңгеден сатып алынады, 73,79 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 487,27 теңге, сату - 489,54 теңге;

    - еуро: сатып алу - 561,52 теңге, сату - 566,79 теңге;

    - рубль 6,42 - 6,55 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 70,18 - 72,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,26 теңгеге өсіп, 487,44 теңге болды.

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    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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