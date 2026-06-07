Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 484,06 теңгеден сатып алынады, 490,91 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 561,06 теңге, сату - 571,03 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге;
- юань 68,60 теңгеден сатып алынады, 73,79 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 487,27 теңге, сату - 489,54 теңге;
- еуро: сатып алу - 561,52 теңге, сату - 566,79 теңге;
- рубль 6,42 - 6,55 теңге аралығында саудаланады.
- юань 70,18 - 72,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,26 теңгеге өсіп, 487,44 теңге болды.