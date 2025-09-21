KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:00, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 541,14 теңге, сату - 543,12 теңге;

    - еуро: сатып алу - 635,82 теңге, сату - 639,85 теңге;

    - рубль 6,38 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 76,10-78,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 539,62 теңгеден сатып алынады, 544,63 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 633,65 теңге, сату - 641,60 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,55 теңге.

    - юань 77,25 теңгеден сатып алынады, 81,37 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,09 теңгеге арзандап, 541,19 теңге болды.

     

