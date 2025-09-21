Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу - 541,14 теңге, сату - 543,12 теңге;
- еуро: сатып алу - 635,82 теңге, сату - 639,85 теңге;
- рубль 6,38 - 6,51 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,10-78,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 539,62 теңгеден сатып алынады, 544,63 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 633,65 теңге, сату - 641,60 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,55 теңге.
- юань 77,25 теңгеден сатып алынады, 81,37 теңгеден сатылады;
Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,09 теңгеге арзандап, 541,19 теңге болды.