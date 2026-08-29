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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар и евро выросли: как завершилась неделя для теңге
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 460,00 теңгеден сатып алынады, 467,00 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 533,00 теңге, сату - 543,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,20 теңге, сату - 5,40 теңге;
    - юань 68,39 теңгеден сатып алынады, 72,42 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 462,73 теңге, сату - 464,90 теңге;
    - еуро: сатып алу - 537,55 теңге, сату - 542,97 теңге;
    - рубль 5,25 - 5,40 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,55 - 70,87 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 28 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,1 теңгеге өсіп, 464,77 теңге болды.

    Рубль Доллар Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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