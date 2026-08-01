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    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 469,14 теңгеден сатып алынады, 475,85 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 536,96 теңге, сату — 546,95 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 5,80 теңге;
    • юань 68,50 теңгеден сатып алынады, 73,28 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 472,70 теңге, сату — 474,81 теңге;
    • еуро: сатып алу — 542,26 теңге, сату — 547,51 теңге;
    • рубль 5,60 — 5,75 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,62 — 71,08 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 31 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1 теңге түсіп, 473,59 теңге болды.

    Астана Доллар Теңге Экономика Валюта Алматы Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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