Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,14 теңгеден сатып алынады, 475,85 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 536,96 теңге, сату — 546,95 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 5,80 теңге;
- юань 68,50 теңгеден сатып алынады, 73,28 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 472,70 теңге, сату — 474,81 теңге;
- еуро: сатып алу — 542,26 теңге, сату — 547,51 теңге;
- рубль 5,60 — 5,75 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,62 — 71,08 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 31 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1 теңге түсіп, 473,59 теңге болды.