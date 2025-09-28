Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 543,84 теңге, сату - 545,99 теңге;
- еуро: сатып алу - 635,08 теңге, сату - 639,09 теңге;
- рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,22 - 78,79 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 542,47 теңгеден сатып алынады, 547,46 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 633,49 теңге, сату - 641,51 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,60 теңге.
- юань 76,46 теңгеден сатып алынады, 80,29 теңгеден сатылады;
Еске салайық, өткен апта соңында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге қымбаттап, 544,26 теңге болды.