    10:01, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 543,84 теңге, сату - 545,99 теңге;

    - еуро: сатып алу - 635,08 теңге, сату - 639,09 теңге;

    - рубль 6,41 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 76,22 - 78,79 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 542,47 теңгеден сатып алынады, 547,46 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 633,49 теңге, сату - 641,51 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,44 теңге, сату - 6,60 теңге.

    - юань 76,46 теңгеден сатып алынады, 80,29 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, өткен апта соңында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,45 теңгеге қымбаттап, 544,26 теңге болды.

    Рубль Нарық Доллар Валюта Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
